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В Башкирии принят закон о патентной системе налогообложения, он коснется саун и бань

2 октября 2021, 12:03
Фото: 1mediainvest
Следом за депутатами Курултая Башкирии его подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии подписал новый закон, а точнее поправки в закон «О патентной системе налогообложения в РБ», который 23 сентября приняли башкирские парламентарии. Коснется данная система налогообложения бань, душевых, саун, соляриев и салонов, которые предлагают услуги по снижению веса.

Заметим, что председатель комитета Госсобрания-Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Рида Субханкулова не исключила, что в перспективе перечень видов деятельности, в которых также будет применима патентная система налогообложения, вполне вероятно может расшириться. Но на данный момент говорить об этом рано, как и предполагать, каких видов деятельности коснутся нововведения.

Преимущество данной системы налогообложения заключается в том, что она предполагает уплату единого налога от потенциально оцененного дохода деятельности, и в каждом субъекте федерации рассчитывается индивидуально. Известны конкретные суммы для Башкирии – патент на год на деятельность бань и душевых будет стоить 270 тысяч рублей. Владельцам саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения предстоит заплатить значительно меньше – 202 тысячи рублей в год.

Заметим, что данная система налогообложения будет касаться правовых отношений, которые были зафиксированы с января 2021 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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