В Башкирии принят закон о патентной системе налогообложения, он коснется саун и бань

Преимущество данной системы налогообложения заключается в том, что она предполагает уплату единого налога от потенциально оцененного дохода деятельности, и в каждом субъекте федерации рассчитывается индивидуально. Известны конкретные суммы для Башкирии – патент на год на деятельность бань и душевых будет стоить 270 тысяч рублей. Владельцам саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения предстоит заплатить значительно меньше – 202 тысячи рублей в год.