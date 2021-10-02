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В Башкирии число пойманных за занятиями проституцией женщин возросло почти в два раза

2 октября 2021, 09:22
Фото: 1mediainvest
Такова статистика МВД по Башкирии.

Ведомство предоставило статистические данные по учету ночных бабочек и жриц любви изданию UfaCityNews. За первые 9 месяцев 2021 года, с 1 января по 1 сентября на торговок телом было составлено 18 протоколов за административное правонарушение, тогда как в прошлом году за первые его 9 месяцев правоохранители составили всего 10 документов об административном правонарушении.

С чем связан столь интенсивный рост показателей – доподлинно неизвестно, однако изданию в ведомстве уточнили, что за промысле своим телом в нашей стране уголовной ответственности не предусмотрено.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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