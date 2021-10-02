Щербаков считает, что «Ленфильму» удастся выйти на безубыточность к 2022 году

"Все проекты обеспечены финансированием, то есть мы в настоящее время сознательно не просим никакой дополнительной поддержки. <…> Экономическая модель, которая была создана, говорит о том, что студия <…> все равно сможет выйти на безубыточность уже к следующему году, прогноз по 2021 году свидетельствует о том, что нам удается все проходить уверенно", - сказал Федор Щербаков в ходе совещания по вопросам развития "Ленфильма", организованном вице-премьером России Татьяной Голиковой.