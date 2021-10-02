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Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть

2 октября 2021, 07:58
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У знаменитого исполнителя из Уфы серьезные проблемы со здоровьем.

Пугающее признание Андрей Губин сделал в эфире радио «Комсомольская правда». В откровенном интервью радиостанции он признался, что со времен юности страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он обнародовал и причину этих проблем, оказывается это последствия детских и юношеских спортивных травм, с 16 лет.

С тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умеретьАндрей Губин

Он рассказал ведущим о том, что живет с постоянными болями и постоянно принимает сильные обезболивающие препараты. Губин поделился тем, что ему трудно засыпать из-за болей, и в сон он может погрузиться лишь ближе к утру. Также он рассказал, о том, что у него сильно снизился аппетит. Но несмотря на это певец старается давать себе определенные физические нагрузки, ведь они улучшают его состояние.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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