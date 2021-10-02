Осторожно, пункты закрываются: что происходит с вакцинацией от коронавируса в Уфе

Вакцинировать людей в торговых центрах начали еще в марте этого года — тогда открыли первые три пункта вакцинации. До лета число таких мобильных «процедурных» увеличилось до 11 — девять из них действовали в Уфе, два — в Стерлитамаке.
По данным Минздрава Башкирии на 28 сентября, в Уфе продолжают работать лишь три пункта вакцинации от коронавируса из 11. Временное закрытие пунктов власти связали со снижением темпов вакцинации и перенаправлением медперсонала. По информации ведомства, теперь поставить прививку от коронавируса можно в конгресс-холле «Торатау», торговом центре «Мир» и в лайфстайл-центре «Башкирия». В них работают врачи и администраторы.
Мы поговорили с сотрудниками и людьми, которые пришли привиться, и выяснили у них, почему в Уфе закрываются некоторые мобильные пункты вакцинации.
Прививочный пункт в конгресс-холле «Торатау» по графику работает ежедневно с 13:00 до 19:00. Сам «прививочный кабинет», где проходит осмотр и вакцинация, отделен пресс-волом. В «зале ожидания» стоят дозаторы с антисептиком, на столах разложена справочная информация.
Несмотря на рабочую пятницу, этот пункт оказался самым оживленным, к администратору постоянно подходили люди – кто-то уточнить информацию, а кто-то – сразу привиться.
- В будние дни сюда приходят около 30-40 человек. Спад вакцинации есть, но он небольшой, желающих достаточно. Прививка "Спутник Лайт" уже заканчивается, ее делают в основном пожилые люди, - говорит администратор мобильного пункта.
Пройти к людям, ожидающим вакцины, не удалось — пускают только тех, кто пришёл конкретно за прививкой.
А вот в торговом центре «Мир» пункта вакцинации вообще не оказалось. По словам охранника, его закрыли несколько дней назад. Причина ни ему, ни нам неизвестна.
- Может, людей мало было, не знаю, сейчас ведь многие пункты в Уфе закрывают, - поделился своими мыслями сотрудник торгового центра.
В лайфстайл-центре «Башкирия» в обеденное время было всего двое желающих сделать вакцинацию.
- Очень маленькое количество людей идет в пункты в торговых центрах, основная масса в поликлиниках прививается, поэтому пункты и закрываются, - призналась врач.
Между тем двое студентов в зале, которые ожидали прививку, признались, что в мобильных пунктах вакцинация проходит быстрее и удобнее, чем в поликлиниках. Поэтому они и оказались здесь.
Примечательно, что в пунктах вакцинации среди желающих поставить прививку оказались люди разных возрастов, профессий и даже с разными причинами присутствия в местах, где ставят прививки.
- Делаю прививку, потому что беспокоюсь, что, сам того не осознавая, смогу заразить других людей, особенно своих учеников и коллег, - признается учитель Алексей.
- Вакцинироваться меня в вузе не обязывали. В первую очередь, мне самой не очень хочется болеть. Сделать прививку не отнимает много времени, хочется сказать, чтобы люди берегли себя и своё здоровье, - призналась студентка Алия.
А вот сотрудник одного из уфимских фитнес-центров Вероника призналась, что вакцинироваться ее заставили на работе. Причем, по мнению Вероники, она такая в Уфе далеко не одна.
- Работаю в 20-ти метрах отсюда. На работе обязали вакцинироваться. Сделала в обед прививку. Потратила не более 5-10 минут, я считаю, что это очень здорово. Все приходят по разным причинам, но все пытаются обезопасить свою жизнь, - добавила девушка.
30 сентября на экстренном заседании оперштаба глава Башкирии Радий Хабиров констатировал, что в Башкирии прививочная кампания замедлилась, а план в 80% вакцинированных жителей республики к 1 октября выполнить не удалось.
- По факту прививку сделали чуть более 50%. То есть мы, по сути, не выполняем план. А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчёт. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни, - объяснил Хабиров.
По данным Минздрава РБ на 30 сентября, первым компонентом вакцины привиты 1 282 792 жителя республики. Полностью завершили вакцинацию 1 175 839 человек.
Как заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, рост заболевших коронавирусом объясняется тем, что в сентябре люди вышли на работу из отпусков, а дети начали учиться в школах. По данным главы минздрава, болеют сейчас в том числе школьники до 14 лет.
– Причём особенно тяжело болеют те, кто не вакцинирован. При этом среди заболевших доля привитых пациентов – менее 1%, – объяснил ситуацию Максим Забелин.
Руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев заявил, что по результатам исследования антипрививочником в Башкирии, как правило, является мужчина-сельчанин в возрасте от 31 года до 45 лет.
- Как правило, этот человек [среднестатистический антипрививочник] не вполне образованный, неадаптированный, безработный или разнорабочий, - цитируют его слова журналисты.
Из 600 опрошенных жителей Башкирии 22% отказываются вакцинироваться потому, что опасаются негативных последствий, 18% имеют медотвод, почти столько же - 17% - просто не желают озвучивать причину отказа от вакцинации. Оказываются верить в вакцинацию и коронавирус в целом 11,3% опрошенных, полных антипрививочников — 7%.
1 октября Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 4 числа.
Так, с 4 октября, без соответствующих справок нельзя будет посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.
Второй этап начнется с 12 октября и к уже действующим ограничениям добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Также без предъявления необходимой справки нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».
Далее, с 18 октября, ограничительные меры начнут действовать и в отношении салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Отмечается, что ограничения на посещения ресторанов и кафе вводятся в случае, если в них более 50 посадочных мест.
Локдауна в Башкирии, вероятнее всего, не ожидается. По словам главы Башкирии, ситуация с COVID-19 в республике «относительно стабильная», а данные ограничения он вводит для людей.
— Всевышний свидетель, делаю это для людей, — возвышенно завершил Радий Хабиров.