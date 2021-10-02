Осторожно, пункты закрываются: что происходит с вакцинацией от коронавируса в Уфе

По данным Минздрава Башкирии на 28 сентября, в Уфе продолжают работать лишь три пункта вакцинации от коронавируса из 11. Временное закрытие пунктов власти связали со снижением темпов вакцинации и перенаправлением медперсонала. По информации ведомства, теперь поставить прививку от коронавируса можно в конгресс-холле «Торатау», торговом центре «Мир» и в лайфстайл-центре «Башкирия». В них работают врачи и администраторы.