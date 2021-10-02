Диссипация энергии. «Салават» не смог ничего противопоставить защите «Сибири»

В этом матче для «зелено-белых» будет много «если». Если бы Александр Кадейкин на 14-й минуте попал не в штангу. Если бы во втором периоде Хартикайнен попал в пустые в большинстве. Если бы бросок в последние 5 минут был чуть ниже перекладины. Чуть-чуть не считается.