Диссипация энергии. «Салават» не смог ничего противопоставить защите «Сибири»

«Салават» не играл откровенно плохо, хорошо сыграл соперник. Поэтому изначально — о том, чем впечатлили новосибирцы и в чем именно они были эффективны.
Гости, грубо говоря, использовали все три своих момента, поэтому сначала рассказ построим на обсуждении этих шайб. Если бы не голы, не факт, что «Сибирь» перешла бы на игру вторым номером, в которой предложила уфимцам неожиданно трудную задачу.
Один технический элемент из обороны выделим сразу — «Сибирь» очень активно и упорно выводила шайбу из обороны выбросом по стеклу с половины борта. Это же мы видим в начале приложенного видео.
Позиционных ошибок «Салават» допускал мало. Оказалось, что много и не нужно. Новосибирцы начали октябрь неожиданно эффективно для аутсайдера и команды с одной из слабейших атак в КХЛ. Этот гол, например, прервал безголевой отрезок продолжительностью 158 минут 28 секунд.
В этом матче для «зелено-белых» будет много «если». Если бы Александр Кадейкин на 14-й минуте попал не в штангу. Если бы во втором периоде Хартикайнен попал в пустые в большинстве. Если бы бросок в последние 5 минут был чуть ниже перекладины. Чуть-чуть не считается.
Возможно, команда Томи Ламсы передавила бы за счет игры в большинстве и банального превосходства по уровню мастерства и опыта. Но удалилась. Фол Григория Панина стал для капитана первым аж за восемь игр и по иронии соперник реализовал свой шанс.
Хоть квартет обороняющихся и сжался слишком близко к воротам, эта шайба на балансе Александра Шарыченкова. Кипер видел перевод налево, он уже сместился, он видел момент броска, но шайба оказалась в сетке.
Для «Сибири» гол 5 на 4 — событие. Подопечные Андрея Мартемьянова три матча не могли реализовать ни одной попытки и входили (да и входят до сих пор) в число худших по использованию численного перевеса.
Однако, в этот уфимский вечер они отличились в большинстве не один, а два раза — ровно столько же, сколько за вообще весь сезон до этого.
Это не был гол на добивании, как может поначалу показаться. Не поняли друг друга Виктор Тихонов и Евгений Бирюков. Защитник и вовсе упал в попытке выбить шайбу с «пятака», а Тихонов, пытавшийся сделать так же, по инерции проехал за Кручининым. Валентин Пьянов оказался один на подборе.
После этого Новосибирск окончательно перешел на игру вторым номером и сосредоточился на том, чтобы защититься. Они даже намеренно шли на проброс, лишь бы оборвать атаку уфимцев.
Ключевое — как игра в средней зоне переходила в игру в обороне. Большую часть оставшегося игрового времени гости придерживались формата 3-1-1 или 2-2-1. Это не должно быть сюрпризом — так же действовали против Уфы «Северсталь» (1:2) и «Локомотив» (3:2ОТ). Это работает.
При откате в свою зону они выстраивали плотный забор хоккеистов чуть поодаль своей синей линии, упрощая как отбор, так и вывод по борту после поперечного паса. Как с этим бороться?
Вариант простейший. Не пытаться непосредственно войти с шайбой, а забросить ее в атаку, а затем устремиться за ней. «Салават» это не слишком любит и умеет, но в третьем периоде улучшили статистику компонента.
Речь, впрочем, о том, что его в принципе было нетипично много. Забегая вперед — количество в принципе плохо перерождалось в качество. Бросковые попытки Corsi — аж 76-22, 29-18 вбрасывания, время в атаке 13:24–5:37.
Даже «просто броски по воротам» — 27-15 (почти отсылка к омским рэперам 25/17). А сколько еще попало мимо? Оказалось, что по воротам — менее 39%.
|СЮ
|Сибирь
|Δ
|Corsi for (CF)
|76
|22
|54
|CF, %
|77,55%
|22,45%
|55,10%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|16
|8
|8
|PDO, %
|93,75%
|106,25%
|-12,50%
|Броски мимо створа
|45
|12
|33
|БВ вообще
|28
|15
|13
|Доля БВ в общем числе бросков
|38,36%
|55,56%
|-17,20%
|БВ за минуту в атаке
|2,10
|2,67
|-0,57
|Блокшоты за минуту в защите
|1,07
|1,73
|-0,66
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ первой тройки
|10
|3
|7
|БВ защитников
|8
|2
|6
|Пробросы 5 на 5
|5
|8
|-3
|ВВбр после пробросов
|9
|4
|5
|Вход 5 на 5
|18
|13
|5
|Брак при входе 5 на 5
|15
|7
|8
|Эффективные попытки входа, %
|54,55%
|65,00%
|-10,45%
|Вброс 5 на 5
|10
|2
|8
|Брак при вбросе 5 на 5
|13
|7
|6
|Эффективные попытки вброса, %
|43,48%
|22,22%
|21,26%
|Использование входа 5 на 5, %
|58,93%
|68,97%
|-10,04%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|41
|16
|25
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|86
|34
|52
|Эффективные смены в атаке, %
|47,67%
|47,06%
|0,62%
|Вход 5 на 5 с БВ
|6
|8
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|18,18%
|40,00%
|-21,82%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|0
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|8,70%
|0,00%
|8,70%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|8
|2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|7,87%
|16,00%
|-8,13%
Вариант трудовой. Все же введя шайбу в зону, максимально долго ее там удерживать и изматывать соперника. В сентябре получалось. Вчера тоже — «запирали» соперника на 21-й, 26-й, 50-й, 53-й минутах очень даже надолго.
Но это ломается не только о надежную игру Антона Красоткина в воротах, но и о целых 23 заблокированных броска. Любой тренер подтвердит, что команда, которая блокирует 20+ бросков, почти всегда побеждает.
Наконец, вариант скоростной. Поперечный пас в средней зоне, вход, снова поперечный, либо углубление и подъем шайбы к синей линии. Самый сложный, но самый действенный.
Правда, иногда случаются удаления в чужой зоне. После этой ошибки у Артема Пименова стало чуть больше шансов вытеснить Владислава Картаева из состава.
В итоге так и вышло, что атаки просто рассыпались о действительно продуманную и качественно организованную оборону. На сей раз козырей в рукаве в виде мастерства игроков не нашлось. Даже замена вратаря на шестого полевого не дала ни броска по воротам.
Едва ли меры штаба Мартемьянова — сюрприз для уфимских тренеров. Понятно, что это «регулярка», что времени на подготовку мало, но «зелено-белые» уже не в первый раз страдают против режима 3-1-1.
В итоге много количества и недостаточно качества. Практически примерили на себя роль «Автомобилиста» из предыдущего матча. Максимум, чем можно хвалиться — красота единственной шайбы. Кадейкин и Шмелев претендуют на топ-10 недели.
Не ищу скрытые смыслы или теорию заговора. Тем не менее, объяснения главного тренера и защитника Павла Коледова прямо противоречили друг другу. Расхождения касались психологии команды и атакующих действий.
Намеренно используем официальный перевод клуба (пусть он и несколько упрощен из-за необходимости опубликовать пресс-конференцию быстро).
Ламса о психологии:
«Мы совершали ненужные и глупые ошибки, в том числе в меньшинстве. Это следствие того, что ментально мы не на все сто были готовы к игре»
«Нужно быть поскромнее, потому что мы до этого мы одержали 10 побед в одиннадцати встречах. Это, конечно же, оказывает влияние»
Коледов о психологии:
«Мы к каждому матчу готовимся с полной самоотдачей»
«Морально не было так, что кто-то будет выходить и работать на пятьдесят процентов»
Тренер говорит, что команда не готова, игрок — полная самоотдача.
Ламса об атаке:
«С такими командами, как „Сибирь“, нужно играть попроще. Мы очень сложные комбинации старались выискивать. Когда соперник в пять человек старается играть перед своими воротами, сложно произвести финальный бросок. Это одна из причин»
«Думаю, ключевой проблемой игр против „Северстали“ и „Сибири“ было то, что мы старались забить слишком красивые комбинационные голы. Нужно было действовать проще: чаще бросать по воротам, искать отскоки и идти на пятак»
«Мы продолжаем искать красивые моменты, когда нужно действовать проще»
Коледов об атаке:
«Мы играли больше по периметру, а когда пытались лезть, то игроки „Сибири“ чуть ли не лицом ловили шайбу, то мы попадали в своих»
«Пытались действовать и так, и так. У меня четыре броска от синей линии. Все, что доходило до нас, защитников, мы пытались бросать в касание, чтобы было больше борьбы и работы у ворот соперника. Было много моментов в большинстве»
Тренер говорит, что команда придумывает лишнее, игрок — что не только придумывает, но и упрощает.
В прошлом сезоне слова наставника команды так же не раз расходились с тем, что комментируют хоккеисты. Возможно, это действительно в корне иное видение проблемы и отсутствие диалога. Возможно, просто недопонимание. Но это странно.
Поражение, несомненно, послужит дополнительным катализатором в подготовке «юлаевцев». Хотя следующий матч в календаре выделен очень давно — долгожданная поездка в Казань и первое с сезоне «Зеленое дерби» против «Ак Барса».