ВКонтакте ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза

ВКонтакте расширила геораспределённую сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN). Сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. Теперь 97 миллионов пользователей ВКонтакте по всему миру смогут потреблять контент на высокой скорости: видео и трансляции будут стартовать до 1,5 раз быстрее в среднем вне зависимости от расстояний. Также в среднем на 20% повысилось качество видео картинки, доступное пользователю в условиях его сети, и снизилось число буферизаций. На юге России скорость загрузки увеличилась на 10–20%, в Сибири — на 30–50%, а на Дальнем Востоке — на 100%. В этом помогает собственное сетевое решение, которое строит оптимальный маршрут для загрузки данных.