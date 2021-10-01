В Верховном суде Башкирии рассмотрят апелляцию ФК «Спартак» к Шамилю Газизову

Напомним, Шамиль Газизов, проработавший в должности генерального директора московского ФК «Спартак» 153 дня и уволившийся оттуда в декабре 2020 года по соглашению сторон, отсудил в бывшего работодателя почти 400 млн рублей.
Нынешний генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов, не так давно на правовом поле сразился с бывшим работодателем в Октябрьском районном суде Уфы. Газизов подал иск о взыскании задолженности по выходному пособию, а также процентов и компенсации морального вреда Заседание суда длилось пять с половиной часов без перерыва. Сам Шамиль Газизов на процессе не присутствовал, а его представитель вел себя довольно вызывающе, неоднократно позволив себе высказывания на грани фола в адрес женщины-юриста, представлявшей интересы «Спартака» на процессе.
В итоге судья полностью удовлетворил иск о взыскании задолженности по выходному пособию (299,4 млн рублей), процентов на него (5,47 млн рублей) и компенсации морального вреда 10 000 рублей, а также процентов, набежавших за период с 30 апреля 2021 года по дату фактической уплаты задолженности.
При этом суд отклонил все возражения «Спартака»: отказал ему и во встречном иске, в допросе свидетеля, в привлечении в качестве третьих лиц председателя Совета директоров «Спартака» Леонида Федуна и акционера клуба в лице АО «Капитальные активы», а также в приостановлении производства до окончания процесса по корпоративному иску «Капитальных активов» к ФК «Спартак» и Шамилю Газизову, который рассматривается в Арбитражном суде Москвы.
«Антифутбол» Фемиды в Октябрьском суде Уфы вызвал бурное обсуждение у юристов, спортивных комментаторов, блогеров и болельщиков. Многие расценили судебный процесс как «игру на носовом платке».
Поражает то, с какой легкостью нарушались процессуальные нормы и как легко выносилось неправосудное решение на огромные суммы. Многостраничное решение суда, которое было изготовлено значительно позже процессуального срока, еще больше убедило нас в отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска и побудило обязательно обжаловать его в Верховном суде Республики Башкортостан. Надеемся, что апелляционная инстанция станет гостевым полем для обеих команд, и надежды наших оппонентов на «домашнюю арену» не оправдаются, высказала свое мнение по окончании процесса Татьяна Завьялова, представлявшая интересы ФК «Спартак» в суде.
По ее мнению, текст судебного решения не выдерживает критики. В частности, Татьяна Завьялова обратила внимания на такую фразу из судебного вердикта: «Применительно к обстоятельствам настоящего дела, размер выходного пособия, установленный Истцу, не может оцениваться с точки зрения соответствия его назначению выходного пособия, как компенсационной выплаты, поскольку в данном случае он выполняет роль платы за отказ от трудового договора».
— А что это означает «плата за отказ от трудового договора»? С учетом того, что господина Газизова никто не увольнял, и он решил вернуться в родной Клуб, где его заработная плата, очевидно, составляла более скромную сумму, чем в «Спартаке». В московском клубе его зарплата в конце прошлого года составляла 6 665 000 рублей, — уточнила Татьяна Завьялова.
Однако суд проигнорировал все доводы и ходатайства представителя «Спартака», который от имени своего доверителя просил выяснить, соответствует ли сумма иска 399 208 868 рублей трудовому вкладу Шамиля Газизова пропорционально периоду его работы в клубе продолжительностью в 153 дня, а также были ли прецеденты, когда подобные суммы выплачивались другим работникам, занимавшим аналогичные должности. Именно для выяснения этих вопросов, по словам Татьяны Завьяловой, клуб просил допросить председателя Совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Однако, как уже было сказано выше, в удовлетворении всех ходатайств ответчику было отказано, а представитель Газизова в суде так и не пояснил, из чего складывалась сумма выходного пособия в размере 399 208 868 рублей и какова была методика его подсчета.
Похоже, что кроме «Спартака», этот вопрос не интересовал никого. Если следовать логике суда о пособии, как о плате за отказ от работы, то получается, что «Спартак» должен заплатить Газизову по 100 миллионов за каждый год отказа от работы в клубе, или чтобы он не передумал увольняться? Возникает вопрос: почему так легко и просто было принято решение о выплате Газизову «золотого парашюта», почему не выяснялись очевидные вещи, зачем надо было так спешить? Почему суд отказал «Спартаку» в истребовании приказа о назначении Газизова генеральным директором ФК «Уфа» с указанием его должностного оклада? Может быть, потому, что суммы были несоизмеримы, а может, именно для того, чтобы отказать?.. Надеемся, что скоро получим ответы на эти и другие вопросы, подчеркнула юрист ФК «Спартак».
Сам Шамиль Газизов и представители ФК «Уфа» предпочитают воздерживаться от комментариев по поводу данного судебного разбирательства.
Итак, рассмотрение апелляционной жалобы ФК «Спартак» в Верховном суде Башкирии запланировано на 5 октября.
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