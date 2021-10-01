В Верховном суде Башкирии рассмотрят апелляцию ФК «Спартак» к Шамилю Газизову

Похоже, что кроме «Спартака», этот вопрос не интересовал никого. Если следовать логике суда о пособии, как о плате за отказ от работы, то получается, что «Спартак» должен заплатить Газизову по 100 миллионов за каждый год отказа от работы в клубе, или чтобы он не передумал увольняться? Возникает вопрос: почему так легко и просто было принято решение о выплате Газизову «золотого парашюта», почему не выяснялись очевидные вещи, зачем надо было так спешить? Почему суд отказал «Спартаку» в истребовании приказа о назначении Газизова генеральным директором ФК «Уфа» с указанием его должностного оклада? Может быть, потому, что суммы были несоизмеримы, а может, именно для того, чтобы отказать?.. Надеемся, что скоро получим ответы на эти и другие вопросы, подчеркнула юрист ФК «Спартак».