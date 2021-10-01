В Уфу вернулась женщина, которая находилась в рабстве последние 30 лет

Рашида Судакова — сестра Гульбины — первое время получала письма из Туркменистана, однако со временем связь совсем разорвалась, потому женщина думала, что сестры больше не в живых. Однако в 2020 году с ней связалась жительница аула Лепаб, где Гульбину держали в рабстве, и сообщила о судьбе женщины.