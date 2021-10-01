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В Уфу вернулась женщина, которая находилась в рабстве последние 30 лет

1 октября 2021, 08:56
В рабство женщину взял «жених» из Туркменистана.

Гульбина Гильванова вернулась в Уфу к сестре после 30-летнего в рабства в Туркменистане. Об этом сообщает издание «Bash news».

Известно, что, будучи 19-летней девушкой, Гульбина отправилась в Туркменистан с целью познакомиться с родителями своего жениха, однако завершилось знакомство — зависимостью и рабством. Мужчина избивал ее, заставлял заниматься сложной работой в чужих домах и отбирал все деньги, которые женщине удавалось заработать. Отмечается, что в полицию обратиться не представлялось возможным, так как в органах работали родственники тирана.

Рашида Судакова — сестра Гульбины — первое время получала письма из Туркменистана, однако со временем связь совсем разорвалась, потому женщина думала, что сестры больше не в живых. Однако в 2020 году с ней связалась жительница аула Лепаб, где Гульбину держали в рабстве, и сообщила о судьбе женщины.

Так, Рашида обратилась во все инстанции, но все просьбы были проигнорированы. Действия начались только после того, как на случившееся обратился внимание глава региона Радий Хабиров, который в свою очередь связался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

На данный момент Гульбина уже получила документы человека без гражданства и ближайшее время будет проживать со своей сестрой Рашидой Судаковой.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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