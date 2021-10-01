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В Башкирии стартовала призывная кампанию, регион отправит в армию 4 тысячи солдат

1 октября 2021, 12:03
Фото: 1mediainvest
Призывников с признаками ОРВИ будут изолировать, тестировать на коронавирус и при необходимости лечить.

Сегодня, 1 октября по всей России стартовала осенняя призывная кампания. Продлится осенний призыв до конца 2021 года.

Начался призыв и в Башкирии, известно, что из республики Башкортостан отдавать долг родине планируют направить более 4 тысяч будущих солдат, 700 из них – уфимцы.

Видимо из-за усугубляющейся эпидемиологической ситуации отдельно уточняется, что тех призывников, у которых обнаружат признаки общих респираторных вирусных инфекций их незамедлительно изолируют, проведут тест, а в случае необходимости проведут лечение.

Тестирование коснется не только молодых людей с признаками ОРВИ, в пресс-службе администрации Уфы сообщили, что дело не ограничится измерением температуры у прибывающих на призывные пункты. Сообщается, что все призывники будут сдавать тест на коронавирус два раза.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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