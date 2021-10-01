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В Башкирии неизвестные расстреляли семью краснокнижных лебедей

1 октября 2021, 12:46
Фото: 1mediainvest
Они даже не забрали дичь, убили редких птиц и их птенцов и покинули озеро.

Информация о расстреле лебединой семьи в СМИ появилась от корреспондента газеты «Башкортостан» Лилии Нуретдиновой. По словам журналиста редкие птицы прилетели на местное озеро весной 2021 года.

Пара лебедей не только обосновалась, но и оперативно взялась поднимать птичью демографию – вывели птенцов. Редкие птицы очень обрадовали местных жителей, тем более красивых птиц считают символом вечной любви и верности. Так и жила пара на озере и растила пятерых птенцов.

Местные жители не просто приходили на озеро смотреть на семейство, они подкармливали птиц, приручали к рукам – птицы доверяли людям и не считали за источник опасности. А зря.

Вчера вечером местные жители видели у озера неизвестных на российском внедорожнике, которые воспользовались тем, что птицы привыкли к людям и вероломно расстреляли пятерых птиц, двух взрослых особей и трех птенцов, еще двое птенцов скончались ночью. Изуверы даже не стали забирать тела убитых птиц, а сразу же ретировались. Оставив местных жителей наедине с убитой семьей и умирающими птенцами..

В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали эту вопиющую ситуацию.

Заявление поступило в Отдел МВД России по Учалинскому району от местных жителей о том, что на озере обнаружено несколько туш застреленных птиц. Сейчас полиция проводит проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства. Если кто-либо обладает информацией по данному поводу, просим обратиться в Отдел МВД России по Учалинскому району.пресс-служба МВД по Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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