В Башкирии неизвестные расстреляли семью краснокнижных лебедей

Заявление поступило в Отдел МВД России по Учалинскому району от местных жителей о том, что на озере обнаружено несколько туш застреленных птиц. Сейчас полиция проводит проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства. Если кто-либо обладает информацией по данному поводу, просим обратиться в Отдел МВД России по Учалинскому району.пресс-служба МВД по Башкирии