В Башкирии двое мужчин решили провести «эксперимент» с автоматом в детсадах и школах

На записи мужчина объясняет свои действия всем спецслужбам. Уточняет, что это не боевое оружие, а всего лишь макет. Также он сообщает о планах посетить с этим макетом все образовательные учреждения города, от детсадов до институтов, и оценить их готовность к подобного рода посетителям, которые приходят туда с автоматом наперевес. Мужчина упоминает недавние «теракты» в школе в Казани и в вузе в Перми.