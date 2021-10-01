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В Башкирии двое мужчин решили провести «эксперимент» с автоматом в детсадах и школах

1 октября 2021, 09:45
Фото: скриншот видео
Целью странного эксперимента сами мужчины назвали проверку готовности к ЧП в местных образовательных учреждениях.

Данный эксперимент мужчины запланировали провести в Ишимбае. Информацию об этом на видео озвучили его герои – двое мужчин, в арсенале которых находился макет боевого автомата Калашникова, более известного как АК-47. Один из героев видео, извлекая макет огнестрельного оружия, сообщил, что с помощью него намеревается провести социальный эксперимент в школах Ишимбая.

На записи мужчина объясняет свои действия всем спецслужбам. Уточняет, что это не боевое оружие, а всего лишь макет. Также он сообщает о планах посетить с этим макетом все образовательные учреждения города, от детсадов до институтов, и оценить их готовность к подобного рода посетителям, которые приходят туда с автоматом наперевес. Мужчина упоминает недавние «теракты» в школе в Казани и в вузе в Перми.

Судя по всему, данное видео, размещенное в группе в социальной сети «Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев», лишь приквел к основному видео, которое может появиться в открытом доступе.

По данным МВД Башкирии, правоохранители уже обнаружили данное видео в ходе мониторинга в интернете и уже ведут поиск этого мужчины. Как только гражданина найдут, он отправится в полицию, где даст объяснения по данной ситуации.

В свою очередь отметим, что аудитория неоднозначно отреагировала на столь дерзкий эксперимент, некоторые зрители сочли его кощунством и хайпом на трагедиях в Казани и Перми.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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