Ученый из Уфы доказал существование Виктора Пелевина через местоимения и предлоги

Осенью вышла новая книга Виктора Пелевина, и это стало очередным поводом для обсуждений этой загадочной личности. Напомним, известный российский писатель в последний раз появлялся на публике больше 20 лет назад, а его затворнический образ жизни запустил миф, что он либо уже умер, либо его вовсе не существовало, а все тексты — продукт коллектива авторов или нейросети. К дискуссии подключились СМИ. Например, Esquire смистифицировал автограф-сессию Пелевина и интервью с ним, Blueprint нашел «свежее фото» писателя.
Кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ Борис Орехов, который активно работает над программированием нейросетей, опубликовал статью, в которой решил на основе лингвистического анализа опровергнуть главные мифы о Пелевине.
Вначале Борис Орехов уточнил, что нейросети пока что не умеет «рассказывать истории», то есть создавать такие истории, в которых «что-то происходит, одно событие цепляется за другое, все они оказываются увязаны друг с другом в одну большую и хитро устроенную систему».
Чтобы определить, все ли книги Пелевина действительно написаны Пелевиным, ученый предложил использовать метод Джона Бёрроуза Delta, который заключается в подсчете распределения наиболее частотных слов — как правило, ими оказываются местоимения и предлоги. Для крупных текстов распределение этих слов не случайно и способно доказать «присутствие» писателя, атрибутировать его стиль: в текстах, написанных одним человеком, оно будет приблизительно одинаковым. По словам ученого, Delta стал «фактическим стандартом» в вопросах определения авторства в западной науке.
В качестве примера Борис Орехов приводит анализ произведений Достоевского, Тургенева, Толстого и Гончарова. Ученый приводит графики анализа книг Пелевина и делает вывод, что с точки зрения метода Бёрроуза произведения Пелевина похожи одно на другое по стилю и не похожи больше ни на кого, то есть все роман Пелевина написаны одним человеком.
Ранее Mkset рассказывал о том, что Борис Орехов написал программу нейронной сети, которая на основе ряда башкирских поэтических текстов научилась самостоятельно генерировать собственную поэзию. Позднее к книге башкирской нейролирики примкнул инстаграм-проект «Нейробашкорт».