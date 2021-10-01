mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученый из Уфы доказал существование Виктора Пелевина через местоимения и предлоги

1 октября 2021, 08:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Борис Орехов на основе лингвистического анализа опроверг слухи о Викторе Пелевине, которые оказались несколько преувеличены.

Осенью вышла новая книга Виктора Пелевина, и это стало очередным поводом для обсуждений этой загадочной личности. Напомним, известный российский писатель в последний раз появлялся на публике больше 20 лет назад, а его затворнический образ жизни запустил миф, что он либо уже умер, либо его вовсе не существовало, а все тексты — продукт коллектива авторов или нейросети. К дискуссии подключились СМИ. Например, Esquire смистифицировал автограф-сессию Пелевина и интервью с ним, Blueprint нашел «свежее фото» писателя.

Кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ Борис Орехов, который активно работает над программированием нейросетей, опубликовал статью, в которой решил на основе лингвистического анализа опровергнуть главные мифы о Пелевине.

Вначале Борис Орехов уточнил, что нейросети пока что не умеет «рассказывать истории», то есть создавать такие истории, в которых «что-то происходит, одно событие цепляется за другое, все они оказываются увязаны друг с другом в одну большую и хитро устроенную систему».

Чтобы определить, все ли книги Пелевина действительно написаны Пелевиным, ученый предложил использовать метод Джона Бёрроуза Delta, который заключается в подсчете распределения наиболее частотных слов — как правило, ими оказываются местоимения и предлоги. Для крупных текстов распределение этих слов не случайно и способно доказать «присутствие» писателя, атрибутировать его стиль: в текстах, написанных одним человеком, оно будет приблизительно одинаковым. По словам ученого, Delta стал «фактическим стандартом» в вопросах определения авторства в западной науке.

В качестве примера Борис Орехов приводит анализ произведений Достоевского, Тургенева, Толстого и Гончарова. Ученый приводит графики анализа книг Пелевина и делает вывод, что с точки зрения метода Бёрроуза произведения Пелевина похожи одно на другое по стилю и не похожи больше ни на кого, то есть все роман Пелевина написаны одним человеком.

Ранее Mkset рассказывал о том, что Борис Орехов написал программу нейронной сети, которая на основе ряда башкирских поэтических текстов научилась самостоятельно генерировать собственную поэзию. Позднее к книге башкирской нейролирики примкнул инстаграм-проект «Нейробашкорт».

Материалы по теме
Специально обученные нейросети написали стихи на башкирском языкеНейросеть ученого из Уфы написала первый в России сборник стихов на башкирском языке
#Новости#Наука#Литература#Андрей Королев#Культура
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48