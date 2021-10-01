Ученый из Уфы доказал существование Виктора Пелевина через местоимения и предлоги

Осенью вышла новая книга Виктора Пелевина, и это стало очередным поводом для обсуждений этой загадочной личности. Напомним, известный российский писатель в последний раз появлялся на публике больше 20 лет назад, а его затворнический образ жизни запустил миф, что он либо уже умер, либо его вовсе не существовало, а все тексты — продукт коллектива авторов или нейросети. К дискуссии подключились СМИ. Например, Esquire смистифицировал автограф-сессию Пелевина и интервью с ним, Blueprint нашел «свежее фото» писателя.