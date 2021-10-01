Студентов уфимского вуза переводят на дистанционное обучение

Ранее мы писали, что в Башкирии школьников на дистант начали переводить еще с 23 сентября на две недели, однако глава Белорецкого района уже заявлял, если эпидемиологическая ситуация в муниципалитете не изменится, то школьники могут остаться на «удаленке» до конца 2021 года. Отметим, что в Уфе на дистант переведено больше половины школ. Важно, что онлайн обучаться будут только ученики 5-8 классов, а также 10-е классы. Младшие школьники и выпускные классы продолжат обучение в привычном формате.