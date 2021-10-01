Рэпер Моргенштерн из Уфы попробует себя в роли телеведущего

Ранее мы также писали, что проблемы с концертной деятельностью есть и у другого репера из Уфы — Фейса. Об отмене выступлений Иван Дремин сообщил на своей странице в соцсетях. В частности, он отметил, что «давление всех возможных инстанций» на него оказывается уже пять лет.