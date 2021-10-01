Раскольниковы наших дней: в Уфе разгорелась война между заимодавцами и должниками

— Такие оскорбления в мой адрес эти люди выкрикивают уже не первый раз. Мы проконсультировались с адвокатами, и они готовят иски о защите чести и достоинства. Мы не будем опускаться до уличных скандалов и решим этот вопрос в цивилизованном порядке. Вы сами видите, как ловко эти люди используют манипулятивные техники — кричат, скандалят, стараются вызвать жалость к себе. Мы считаем, что это тоже своего рода бизнес: они решили нажиться, взяв у нас деньги под залог и не желая возвращать их. При этом речь шла не о нескольких тысячах рублей для ремонта квартиры или для покупки зимней одежды. Они занимали по несколько миллионов. И они вовсе не нищие, какими пытаются себя представить. Стоимость залогового имущества могла бы покрыть сумму долга, и это, как правило, не единственное их жилье. Но они решили путем скандалов и привлечения к делу общественности объявить мошенниками нас. Мы считаем, что их действия обязательно должны получить правовую оценку, — прокомментировала ситуацию Индира Сайфутдинова.