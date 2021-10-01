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Posted 1 октября 2021, 08:09

Published 1 октября 2021, 08:09

Modified 17 октября 2022, 22:20

Updated 17 октября 2022, 22:20

Путь к счастью: россияне готовы отказаться от вредных привычек ради долголетия

1 октября 2021, 08:09
СберНПФ провёл исследование ко Дню пожилого человека и выяснил, что одним из источников счастья большинство россиян считает долгую и активную жизнь.

При этом треть жителей нашей страны уверены, что они окружены в основном счастливыми людьми. Ради активного долголетия более половины респондентов готовы отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и работать, пока есть возможность.

29% россиян согласны с утверждением, что вокруг них очень много или достаточно много счастливых людей, показал опрос, проведённый в городах с населением от 500 тыс. человек. Чаще всего в окружении счастливцев оказываются люди молодые (18–30 лет, 55%), состоятельные (самооценка уровня дохода «Могу купить квартиру или новый дом», 55%), с незаконченным высшим образованием (39%). В Уфе сейчас проживает 28% таких респондентов.

При этом большинство россиян (88%) полностью или скорее согласны с тем, что одним из источников счастья является долгая и активная жизнь (предыдущее исследование СберНПФ показало, что в среднем по России граждане хотели бы прожить 87,6 года). Для того чтобы достичь долголетия, по мнению респондентов, необходимо правильно питаться и отказаться от вредных привычек (64%), не терять связи с семьёй, друзьями и знакомыми (59%), заниматься спортом или фитнесом (57%) и работать, пока есть возможность (47%).

Треть россиян (33%) считают, что в их окружении достаточно много людей, которые следуют этим правилам и стараются обеспечить себе активное долголетие. 14% из них уверяют, что так поступают практически все их знакомые. Больше всего тех, кто бережёт здоровье, среди женщин (36% против 29% у мужчин) и людей в возрасте 40–50 лет (37%). 41% респондентов заявили, что в последнее время заботиться о продлении жизни стали больше их друзей и близких.

О том, что в их окружении практически все заботятся о здоровье и продлении жизни, говорит треть (30%) респондентов из Уфы.

Исследование показало, что почти половина россиян (49%) считает, что на пути к активному долголетию необходимо предпринимать меры для сокращения потребления алкоголя. В Уфе на этом настаивают 51% жителей.

60% респондентов по всей России выступают за сокращение курения. В Уфе сторонников этой идеи 58%. Борьбу с употреблением наркотиков приветствуют практически все россияне — 93% опрошенных.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Стремление россиян отказываться от вредных привычек и вырабатывать полезные ради долгой и счастливой жизни проявляется в заботе о здоровье не только физическом, но и финансовом. Наш предыдущий опрос показал, что в среднем по стране граждане хотели бы обеспечить себе доход на пенсии на уровне 56,3 тыс. рублей в месяц и понимают: для этого необходимы собственные накопления в размере 3,9 млн рублей. Сформировать их можно с помощью индивидуального пенсионного плана, предварительно уточнив в специальном сервисе СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»), с какой отметки начинать делать сбережения на пенсию. Сервис показывает реальный размер страховой и накопительной пенсий на сегодняшний день».

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Уфимцам для комфортной жизни после окончания трудовой карьеры нужно 59,5 тыс. рублей ежемесячного дохода и 4.4 млн накоплений. Сформировать такие сбережения и сохранить их от инфляции поможет индивидуальный пенсионный план, на который можно откладывать деньги небольшими суммами и получать инвестиционный доход».

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