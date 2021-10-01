Офицеры дальневосточной роты спецназа подозреваются в издевательстве над солдатами

26 сентября в соцсетях оказался скриншот документа из доклада Минобороны с рассказом о преступлениях офицеров данной части. В нем говорится об издевательствах данных офицеров на солдатами-контрактниками и их избиении. В документе говорится о трех преступных эпизодах, происходивших в прошлом и нынешнем годах.