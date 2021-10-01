Мама одной из жестоко убитых студенток из Башкирии рассказала о дочери

— В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что вернулась с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже от учебы освободится. Потом она еще с женой брата говорила вечером по телефону, все было нормально. Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком. У нее было много друзей, ее любили и уважали, — рассказала мама Адили.