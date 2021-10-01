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Мама одной из жестоко убитых студенток из Башкирии рассказала о дочери

1 октября 2021, 04:52
Фото: vk.com
Адиля К. в пятницу собиралась ехать домой в Баймак и за несколько часов до трагедии разговорила с родственниками.

Мама жестоко убитой в Гае студентки 19-летней Адили К. нарушила молчание и рассказала о планах девушки, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Информацией женщина поделилась с изданием Starhit.

Так, родительница рассказала, что Адиля собиралась в пятницу приехать домой в Баймак, о чем сама погибшая и сообщила в телефонном разговоре с матерью.

— В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что вернулась с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже от учебы освободится. Потом она еще с женой брата говорила вечером по телефону, все было нормально. Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком. У нее было много друзей, ее любили и уважали, — рассказала мама Адили.

Женщина поделилась и информацией о соседках дочери, которые также были убиты в ночь на 30 сентября. В частности, мама Адили утверждает, что девочки были нормальные, лично она была знакома с 17-летней Айгизой, которая летом приезжала к ним погостить в Баймак.

Напомним, что страшная трагедия произошла вчера, в ночь на 30 сентября, в городе Гай. Известно, что тела двух девушек с колото-резанными ранами были обнаружены съемной квартире, а тело третьей было обнаружено рядом с подъездом — девушка попыталась сбежать от преступника. Убийцу до сих пор ищут.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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