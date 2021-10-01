Как быстро взять займ в Уфе

В отличие от банков, микрофинансовые организации более лояльны к своим клиентам. Благодаря собственной системе скоринга (оценки кредитных рисков), заёмщику не придётся долго ждать решения по своему запросу. Если рассмотрение заявки на кредит может занять у банка до 2 рабочих дней, то МФО готовы дать ответ в течение нескольких минут. Для повторных клиентов этот процесс занимает ещё меньше времени.