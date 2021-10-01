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Как быстро взять займ в Уфе

1 октября 2021, 10:24
Фото: https://www.pexels.com/
Если срочно нужны деньги, самый простой способ их получить – обратиться в микрофинансовую компанию.

МФО работают в формате 24/7

Одно из главных преимуществ МФО – возможность получить деньги в любое время (в том числе, ночью или в выходные дни).

Онлайн-сервис «До Зарплаты» доступен во всей России

Благодаря работе МФО в онлайн-режиме, заёмщику не нужно посещать офис или отделение компании. Всё, что нужно – это доступ к интернету, независимо от того, в какой точке страны находится заёмщик. «До Зарплаты» выдаёт займы также и жителям Республики Башкортостан, подробности оформления займов в Уфе можно узнать по ссылке https://dozarplati.com/cities/ufa.

Очень быстрое рассмотрение

В отличие от банков, микрофинансовые организации более лояльны к своим клиентам. Благодаря собственной системе скоринга (оценки кредитных рисков), заёмщику не придётся долго ждать решения по своему запросу. Если рассмотрение заявки на кредит может занять у банка до 2 рабочих дней, то МФО готовы дать ответ в течение нескольких минут. Для повторных клиентов этот процесс занимает ещё меньше времени.

Как получить займ максимально быстро

Есть несколько вариантов ускорить получение займа.

Оформление займа через Госуслуги

В личном кабинете онлайн-сервиса «До Зарплаты» реализована такая функция, как синхронизация с аккаунтом на портале Госуслуг. Если у заёмщика есть учётная запись на Госуслугах, можно сократить процедуру заполнения анкеты: все необходимые данные автоматически подтянутся в соответствующие поля, если на начальном этапе выбрать вариант заполнения с использованием сведений с Госуслуг.

Одобрение повторных займов – от 10 секунд

Клиенты, которые уже брали займы в МФО (и своевременно погасили их), как правило, пользуются особыми привилегиями. Помимо снижения процентной ставки и более выгодных кредитных условий (более высокая сумма и длительный срок), МФО быстрее рассматривают (и одобряют) заявки заёмщиков с высоким кредитным рейтингом.

Кроме того, своим постоянным клиентам «До Зарплаты» предлагает предодобренные займы – то есть одобренные предварительно. Такой займ можно забрать в 2 клика: по сути, это деньги, которые всегда находятся в доступе в Личном кабинете, нужно только подтвердить своё намерение их забрать.

Как получить займ в «До Зарплаты»

Для этого понадобится всего пять простых действий:

1. Отправить заявку (с помощью онлайн-калькулятора на сайте или в Личном кабинете), выбрав сумму и срок займа.

2. Пройти регистрацию в сервисе или мобильном приложении.

3. Заполнить анкету и прикрепить своё фото с паспортом для подтверждения личности.

4. После одобрения заявки следует перейти к подписанию онлайн-договора (это происходит дистанционно, с помощью аналога собственноручной подписи).

5. Добавить реквизиты карты, на которую компания сможет отправить деньги. После добавления карты средства можно перевести на неё в 1 клик.

И деньги тут же будут отправлены на банковскую карту.

Единственный документ, который понадобится для оформления займа – это действующий паспорт гражданина РФ. Единственное требование к заёмщику – достижение им возраста 18 лет.

В целом, процесс оформления займа в МФО – простой и понятный процесс и способ действительно быстро получить деньги без лишней бюрократии.

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