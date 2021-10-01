Гречка в Башкирии становится люксовой крупой из-за роста цен

В августе 2021 года на российском рынке гречи случился своего рода переполох. Иначе не назовешь рекорд, который перекрыл предыдущий, установленный еще 10 лет назад (в 2011 году гречка превысила 100-рублевый рубеж). Не забудем упомянуть и резкий скачок цен на крупу в начале пандемии, но, как известно, цены на крупу в скором времени стабилизировались. И вот опять — в прошлом месяце цены на гречу в магазинах страны возросли до 102,5 рубля — таковы данные Росстата.