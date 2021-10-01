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Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay

1 октября 2021, 07:37
Фото: pixabay.com
Эксперты считают важным своевременное проявление подозрительности и недоверчивости к звонкам “банковских” специалистов. При малейшем сомнении сразу стоит обратиться в банк.

По информации iz.ru, управляющий партнер B&C Марк Шерман заявил, что любое действие, непохожее на работу банка, должно вас насторожить. В частности, он отметил работу со счетами, картами и любыми транзакциями. Обычно в подобных случаях финансовая организация блокируют карту человека.

По его словам, работникам банка не свойственна чрезмерная обеспокоенность за счет клиента. При появлении сомнительных счетов или названий других банков, которыми вы не пользуетесь, стоит сразу положить трубку и не продолжать разговор.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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