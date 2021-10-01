Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay

По информации iz.ru, управляющий партнер B&C Марк Шерман заявил, что любое действие, непохожее на работу банка, должно вас насторожить. В частности, он отметил работу со счетами, картами и любыми транзакциями. Обычно в подобных случаях финансовая организация блокируют карту человека.
По его словам, работникам банка не свойственна чрезмерная обеспокоенность за счет клиента. При появлении сомнительных счетов или названий других банков, которыми вы не пользуетесь, стоит сразу положить трубку и не продолжать разговор.