Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay

По информации iz.ru, управляющий партнер B&C Марк Шерман заявил, что любое действие, непохожее на работу банка, должно вас насторожить. В частности, он отметил работу со счетами, картами и любыми транзакциями. Обычно в подобных случаях финансовая организация блокируют карту человека.