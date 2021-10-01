Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2021 года

С 4 октября ограничения вводятся для посещения госмузеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.
С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».
С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).
С 1 октября бесплатные прививки из нацкалендаря вакцинации можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках.
Также с 1 октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир». Данное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе (в Башкирии это 10015 рублей, для трудоспособного населения — 10641 рубль).
Окладные части зарплат повысят у военных-срочников и служащих по контракту, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Рост составит 3,7%.
Россияне смогут бесплатно смотреть в интернете ТВ-каналы из первого и второго мультиплекса. Единство содержания телеканалов будет соблюдено во всех средах распространения.
С 1 октября иностранцы должны сообщать об операциях с использованием электронных денег, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 тысяч рублей или равную этой сумму в валюте. За несоблюдение требований будет грозить административный штраф от 20% до 40% от общей суммы таких операций за отчетный год.
Подавать заявление о госрегистрации прав можно будет через нотариуса, если заявителем не выступает кадастровый инженер.
Бумажное заявление зарегистрируют в течение пяти рабочих дней, электронное заявление — в течение трех рабочих дней, если заявление был подано через МФЦ — в течение семи рабочих дней.
С 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными. Отметку об аннулировании теперь заносят в единую базу техосмотра, а оператора, выдавшего карту без ТО, привлекут к штрафу.
Перепись населения по всей стране пройдет с 15 октября по 14 ноября. В этом году впервые у россиян будет возможность заполнить электронный переписной лист на Госуслугах. Также традиционно волонтеры будут совершать обход домов и квартир и заполнять анкеты в планшетах.
В Башкирии планируется создать 7431 счетных участка, 1235 переписных участков, объединяющих в среднем по шесть счетных участков.