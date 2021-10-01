Бывшего замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

Марина Ракова является фигурантом дела о хищении свыше 50 миллионов рублей. У нее дома и на рабочем месте полицейские провели следственные действия. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемая не пришла на допрос. Не появилась чиновница и на работе. Она отключила телефоны. Возможно, Ракова скрывается от следователей.