Больше марок с меньшими авансами: Газпромбанк Автолизинг продлевает «Спецсезон»

В фирменный льготный лизинг техники Case, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и SEM со скидкой 5% теперь включены и грузовики КАМАЗ (Газпромбанк Автолизинг стал участником программы KAMAZ Finance).
При заключении договора до 31 декабря 2021 года аванс на широкий ассортимент грузовиков, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров составит от 10% до 30% в зависимости от срока лизинга (от 27 до 60 месяцев). При этом максимальная выгода может достигать 400 тыс. рублей. График платежей по сделкам предполагается равный, а частично-досрочное погашение доступно уже через 12 месяцев после приемки передачи транспортного средства (полное досрочное погашение — без ограничений).
«Видя, на каком подъеме сейчас находится строительная отрасль с ее возобновленными масштабными инфраструктурными проектами, мы продолжаем поддерживать бизнес занятых в ней компаний. К безусловной скидке в размере 5% от стоимости предмета лизинга мы добавим выгоду до 2% за платежную дисциплину. Как итог, суммарно лизингополучатели смогут экономить значительные средства на обновлении основных средств», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Так, в рамках обновленной акции «Спецсезон» при договоре на 5 лет и авансе 30% за популярный седельный тягач КАМАЗ-5490, доступный по цене от 6 060 000 руб., равные ежемесячные выплаты с учетом суммарной скидки составят 90 931 руб. (без акции — 96 155 руб.). Также экономия в размере 2,63 млн руб. достигается за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость. Дополнительную выгоду при эксплуатации спецтехники юридические лица и предприниматели смогут добиться, заправляясь по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Узнать все подробности о действующей акции и оставить заявку на лизинг спецтехники можно у менеджеров компании Газпромбанк Автолизинг по телефону +7 (800) 100-20-69 или на странице спецпредложения.