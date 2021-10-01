Блогерша из Уфы покорила сердце известного музыканта и саунд-продюсера

— Мы собирались 18 февраля этого года пойти на концерт группы «Френдзона». И я подумал, что признаюсь в своих чувствах перед концертом. Это ирония такая. Я сказал, у меня для тебя плохие новости, кажется, ты мне нравишься. А она ответила, у меня тоже для тебя плохие новости: кажется, и ты мне, — поделился историей Слава Марлоу.