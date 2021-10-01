Белоруссия и Казахстан призвали Россию ввести у себя РОП при обращении с отходами

Казахстан решил начать внедрение у себя РОП в 2016 году. Четырех лет компаниям должно было хватить, чтобы подготовиться к внедрению новой концепции на практике. Год назад там стали получать поддержку организации, собирающие и перерабатывающие отходы. Они получают субсидию за каждый уходящий в переработку килограмм пластика, макулатуры и стекла. В этом году размер таких выплат вырос в два раза. Это способствовало не только появлению новых участников, но расширению географии сбора мусора.