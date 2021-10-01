Банки начали повышать ставки по примеру ВТБ

Когда ЦБ установил значение 6,75%, на повышение решился и Сбербанк. Финансовая организация не стала увеличивать ставку на льготную ипотеку, нецелевой заем под залог недвижимости и на ипотеку на возведение жилого дома. Помимо этого, в тот же день банк уменьшил ставки по программе «Дальневосточная ипотека» с 0,9% до 0,1%.