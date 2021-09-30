Жуткое убийство, новая мэрия, антирекоды и ковид у Качкаева. Итоги дня в Башкирии

Сегодня, 30 сентября специалисты Башгидрометцентра опубликовали данные о загрязнении воздуха в промышленных городах Башкирии. Были опубликованы данные о загрязнении воздуха в Уфе, Благовещенске, Туймазах, Салавате и Стерлитамаке. Самые высокие показатели были отмечены в Салавате. так, за август было зафиксировано 21 случай превышения этилбензола в 7,5 раза.
Сегодня Mkset представил новый состав вновь избранного городского совета. 29 сентября новый состав Горсовета Уфы провел свое первое заседание. Председателем избрали застройщика Марата Васимова, за него проголосовали 31 из 34 депутатов. В состав Горсовета вошли 26 депутатов от «Единой России», по три человека от ЛДПР и КПРФ, один — от партии «Зеленые», а также три самовыдвиженца. Кто есть кто читайте в материале.
Сразу два случая пьяной поножовщины произошли в Уфе. Пьяный таксист напал на сотрудника ДПС, другой мужчина пьяным попал в ДТП и попытался зарезать вторую сторону конфликта и очевидца.
Самым громким о трагичным событием уходящего дня в Башкирии стало жуткое и резонансное убийство уроженок Башкирии в городе Гай Оренбургской области. Тела двоих девушек нашли в квартире, которую убийца пытался сжечь, тело третьей девушки нашли во дворе – она пыталась убежать, но тщетно. Расследование на контроль взял глава федерального Следкома Александр Бастрыкин.
В соседнем Татарстане задержали двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения в уфимской Шакше. Мужчины сбежали 2 недели назад, теперь их нашли и впереди их ждет новая статья за побег группы лиц, а также возмещение ущерба средств, которые были потрачены на их поиски.
Сразу три новости связаны с пандемией. Два новых пугающих антирекорда от оперштаба по коронавирусу и сообщение о заболевании COVID-19 Павла Качаева, экс-мэра Уфы, а ныне депутата Государственной Думы. А еще в клинике БГМУ вновь откроют ковид-госпиталь.
Завершился день приветом из прошлого. Гострудинспекция провела расследование в ходе которого выяснила, что водитель «скорой» из Кармаскалинской ЦРБ 23 июня попал в ДТП после 24-часового рабочего дня.