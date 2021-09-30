Жителя Башкирии обвинили в участии в террористической организации

Как сообщает СК Башкирии, житель Иглинского района вступил в данное движение еще в 2013 году, а в 2015 году оно было запрещено на территории страны, однако мужчина продолжил принимать в нем активное участие. Так, следствие отмечает, что обвиняемый с 2015 по 2020 года обеспечивал бесперебойное функционирование каналов связи общественного движения, а также занимался программированием и администрированием Telegram-каналов и группы «ВКонтакте» движения.