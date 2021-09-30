Зарубленные топором студентки в Оренбургской области оказались уроженками Башкирии

Погибшие в ночь на 30 сентября студентке в городе Гай Оренбурской области были уроженками Башкирии, сообщает источник «Башинформ». Две погибшие были уроженками Баймакского района, одна — Кугарчинского района Башкирии. Все они были студентками местного медколледжа, им было от 18 до 20 лет.