В Уфе 2 и 3 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки в эти выходные пройдут практически во всех районах башкирской столицы. Расположатся временные торговые площадки в восьми локациях. Семь площадок будут работать в субботу, 2 октября, с 10 до 16 часов. И лишь на одной из них, в Затоне, продолжится торговля и в воскресенье – такую информацию предоставила пресс-служба администрации Уфы..