В Уфе 2 и 3 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки в эти выходные пройдут практически во всех районах башкирской столицы. Расположатся временные торговые площадки в восьми локациях. Семь площадок будут работать в субботу, 2 октября, с 10 до 16 часов. И лишь на одной из них, в Затоне, продолжится торговля и в воскресенье – такую информацию предоставила пресс-служба администрации Уфы..
Жители Демского района традиционно застанут ярмарку на временно закрытом для автотранспорта участке улицы Правды, ограниченного улицами Таллинской и Ухтомского. Автовладельцам этот участок придется объезжать.
Жители Черниковки найдут торговую площадку на перекрёстке улиц Интернациональной и Машиностроителей. Еще одна ярмарка пройдет на площади перед дворцом Орджоникидзе.
В Инорсе ярмарка расположится на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина.
Жителям Зеленой рощи и района школа МВД ближе всего будет торговая площадка близ домов №3,5,7 и 20 по улице Рабкоров.
Будет работать торговая площадка на площади перед Дворцом спорта
Жители центра и начала проспекта обнаружат ближайшую ярмарку на площади перед Дворцом молодежи.
У сквера «Волна» в Затоне, как уже было сказано, ярмарка будет проходить и в субботу и в воскресенье.