В Республике Башкортостан 1600 пенсионеров получат «Корзину доброты»

Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф был запущен в конце 2017 года. За это время сайт посетили свыше 360,5 тысячи человек. За счет более 19 тысяч пожертвований было собрано 16 250 наборов для 5 380 нуждающихся в помощи семей. Продуктовые наборы ушли в Свердловскую, Самарскую, Нижегородскую, Омскую, Воронежскую, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Липецкую, Ульяновскую и Курганскую области.