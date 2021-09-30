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В Оренбургской области подозреваемый в убийстве студенток заявил о невиновности

30 сентября 2021, 20:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области Анвар С. рассказал, что не виновен в преступлении.

Он сообщил, что уже две недели находится в Уфе. В Гай в последнее время не ездил и ни с кем из убитых не встречался. Об этом пишет NEWS.ru.

Ранее стало известно, что молодой человек был знаком с убитыми. Одна из них является его землячкой, а с другой, по данным СМИ, его связывали романтические отношения.

Ранее в городе Гай после пожара в квартире нашли тела двух студенток. Третью погибшую обнаружили во дворе жилого дома. На их телах имелись ножевые ранения. Возраст убитых — от 17 до 19 лет. Они приехали из Башкирии и учились в местном медколледже.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
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