В мэрии Уфы сообщили, что «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок

По словам нового главы городского Управления транспорта и связи Олега Хмарина, государственный перевозчик «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок, даже если очень сильно захочет. Об этом сообщает издание Ufa1.
Чиновник объясняет невозможность монополизации тем, что для этого необходимо «вливать деньги в „Башавтотранс“» в таком размере, в котором он даже не представляет.
— Я не представляю, сколько надо вливать денег в «Башавтотранс», чтобы он стал монополистом. Такого не может быть, — заявляет Олег Хмарин.
Также он отметил, что государственные и частные перевозчики должны реализовывать свою деятельность в равных условиях.
Напомним, что о назначении 31-летнего Олега Хмарина руководителем Управления транспорта и связи стало известно на днях, а именно 27 сентября. Известно, что до нового назначения чиновник состоял в Министерстве транспорта Башкирии, где возглавлял отдел сопровождения государственных программ и инвестиций