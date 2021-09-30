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В Красноярском крае работников школы отстранили от работы за отказ от вакцинации

30 сентября 2021, 04:18
Фото: pixabay.com
За отказ поставить прививку от ковида в Красноярском крае отстранили от работы пять учителей.

По сообщению издания muksun.fm, учителей школ в Красноярском крае начали отстранять от работы за отказ поставить прививку от коронавируса. В одном из районов региона не допустили к работе пятерых педагогов, отправив их в неоплачиваемый отпуск. Известно, что отстраненные работники учебных заведений не предоставили документ, подтверждающий наличие медицинских состояний, которые входят в список противопоказаний к процедуре. Также сообщается, что один из учителей после отстранения согласился поставить прививку и скоро снова будет допущен к работе.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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