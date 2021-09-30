В Красноярском крае работников школы отстранили от работы за отказ от вакцинации

По сообщению издания muksun.fm, учителей школ в Красноярском крае начали отстранять от работы за отказ поставить прививку от коронавируса. В одном из районов региона не допустили к работе пятерых педагогов, отправив их в неоплачиваемый отпуск. Известно, что отстраненные работники учебных заведений не предоставили документ, подтверждающий наличие медицинских состояний, которые входят в список противопоказаний к процедуре. Также сообщается, что один из учителей после отстранения согласился поставить прививку и скоро снова будет допущен к работе.