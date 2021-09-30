В Башкирии приставы взыскали 555 миллионов рублей долгов запретом выезда за границу

Ведомство привело и конкретный пример, рассказав историю жительницы Уфы, которая из-за намерения поехать в Испанию полностью закрыла три кредитных продукта, на сумму превышающую 2 миллиона рублей. До момента, когда жительнице Калининского района башкирской столицы понадобилось выбраться за пределы России, она погашала задолженность частями, точнее её списывали со счетов гражданки. Но при появлении такой мотивации как выезд за границу женщина полностью погасила долг, ведь при его наличии ее бы не выпустили из страны.