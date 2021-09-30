В Башкирии фиксируют антирекорды по COVID-19: на 29 больше заболевших, 21 скончался

Оперштаб Башкирии по коронавирусу опубликовал свежую сводку по эпидемиологической ситуации в Башкирии. Следуя из опубликованных данных, в республике установлено сразу два антирекорда. Прирост заоблевших за минувшие сутки составил 420 человек, это на 29 человек больше, чем за предшествующие отчетные сутки.