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В Башкирии фиксируют антирекорды по COVID-19: на 29 больше заболевших, 21 скончался

30 сентября 2021, 08:38
Фото: 1mediainvest
Существенное увеличение новых случаев заболевания произошло за одни сутки.

Оперштаб Башкирии по коронавирусу опубликовал свежую сводку по эпидемиологической ситуации в Башкирии. Следуя из опубликованных данных, в республике установлено сразу два антирекорда. Прирост заоблевших за минувшие сутки составил 420 человек, это на 29 человек больше, чем за предшествующие отчетные сутки.

Еще один антирекорд установлен по случаям летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от COVID-19 в Башкирии скончался 21 человек. Всего за период пандемии от нового заболевания скончались 1615 человек.

На сегодня, 30 сентября, общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией составляет 66 879 человек.

Вылечились в Башкирии за все время 58 334 человека, 512 из них благополучно переболели и выздоровели за минувшие сутки.

В регионе продолжается прививочная кампания. 1 компонентом привились уже – 1 282 792 человека, полностью завершили вакцинацию 1 175 839 человек.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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