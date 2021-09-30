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ЦИК Башкирии сообщил, кому Хабиров и Сидякин отдали свои мандаты депутатов Госдумы

30 сентября 2021, 04:45
Фото: 2gis.ru
Всего от Башкирии в Госдуму РФ вошли 14 чиновников.

ЦИК Башкирии сообщил, что в Госдуму РФ по результатам голосования вошли Радий Хабиров и Александр Сидякин, однако глава Башкирии и руководитель его администрации отказались от своих мандатов. Так, вместо них в Москве будут заседать Ризван Курбанов и Рима Баталова.

Отметим, что для Ризвана Курбанова это уже третий созыв в Думе, ранее он баллотировался как от «Единой России», так и от «КПРФ». Что касается Римы Баталовой, то в сентябре 2016 года она также была избрана депутатом Госдумы VII созыва.

Напомним, возможность того, что Александр Сидякин покинет пост руководителя администрации главы республики, сам Радий Хабиров опроверг еще 20 сентября и отметил, что видимо «эта интрига дала плюс пять процентов от людей, желавших отправить его (Сидякина — прим. ред.) в Москву.

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#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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