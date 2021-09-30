ЦИК Башкирии сообщил, кому Хабиров и Сидякин отдали свои мандаты депутатов Госдумы

Отметим, что для Ризвана Курбанова это уже третий созыв в Думе, ранее он баллотировался как от «Единой России», так и от «КПРФ». Что касается Римы Баталовой, то в сентябре 2016 года она также была избрана депутатом Госдумы VII созыва.