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Цена газа в Европе впервые превысила $1100 за тысячу кубометров

30 сентября 2021, 14:59
Фото: pxhere.com
Стоимость природного газа на европейском рынке в очередной раз побила рекорд. Цена превысила отметку в 1 100 долларов за 1000 м3.

Таковы данные сегодняшних торгов на бирже ICE, пишет RT.

Ноябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF достиг уровня в 1 101,6 доллара за 1000 кубометров или 91,845 евро за один МВт·ч. По состоянию на 10:15, прирост составил около пяти процентов.

В минувшую среду, 28 сентября, биржевая стоимость «голубого» топлива на европейском рынке впервые преодолела рубеж в 1 000 долларов за 1000 «кубов».

С начала сентября текущего года природный газ подорожал в Европе более чем в 1,5 раза. Аналитики указывают на тот факт, что в преддверии старта отопительного сезона 2021/2022 во многих европейских государствах зафиксирована острая нехватка газа. Закупать новые объемы сырья им стало сложнее в связи с тем, что крупные поставщики предпочитают реализацию своего энергоносителя в азиатские страны.

Российские эксперты, в свою очередь, с уверенностью утверждают, что ситуация стабилизируется с запуском газопровода «Северный поток-2».

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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