Цена газа в Европе впервые превысила $1100 за тысячу кубометров

С начала сентября текущего года природный газ подорожал в Европе более чем в 1,5 раза. Аналитики указывают на тот факт, что в преддверии старта отопительного сезона 2021/2022 во многих европейских государствах зафиксирована острая нехватка газа. Закупать новые объемы сырья им стало сложнее в связи с тем, что крупные поставщики предпочитают реализацию своего энергоносителя в азиатские страны.