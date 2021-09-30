Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в сентябре 2021 года

1. Юрист популярного певца из Татарстана Фирдуса Тямаева направил в Вахитовский районный суд Казани и Арбитражный суд Башкирии два иска к башкирскому артисту Радику Юльякшину, известному как Элвин Грей. Татарский исполнитель требует возместить моральный ущерб и расходы на отмененный концерт в Миякинском районе Башкирии.
2. Администрация Уфы может лишиться крупных объектов недвижимости общей стоимостью около 276 миллионов рублей. В 2017 году эти здания передали МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) в хозяйственное ведение, а предприятие заложило их в банке для получения кредита
3. Участок в 274 квадратных метров, который принадлежит ООО «Олимпик парк» выставлен на торги. Как сообщает УФССП Башкирии, продавать участок намерены за 3,3 миллиона рублей. Известно, что на данном участке располагается отель «Lido», который по решению суда будет снесен.
4. Арбитражный суд Башкирии принял иск от Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в отношении завода «Авангард». Известно, что иск был направлен с целью возместить более 47,8 миллиона рублей за загрязнение реки Белая в районе Ишимбая.
5. Арбитражный суд удовлетворил иск «Банка Дом.РФ» о взыскании с администрации Уфы 400 миллионов рублей, в качестве гарантии, которую мэрия выдала обанкротившемуся МУП «УИС».