Страховой Дом ВСК: Угонщики предпочитают автомобили с пробегом

Статистика свидетельствует о том, что чаще всего в 2021 году угоняют Hyundai, Kia и Toyota. Отмечается, что авто марки Hyundai угоняли на 35% больше, чем в прошлом году. Годом ранее марка занимала третье место в списке самых привлекательных для угонщиков.