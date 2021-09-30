Нездоровая аномалия: в Сибае третируют частную медицину, обрекая на долги больницу

Эта парадоксальная ситуация на днях стала поводом для обсуждения в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе». Отсутствие всякой логики в действиях чиновников поразило опытного ведущего Айдара Ахмадиева.
Суть сложившейся в Сибае проблемной ситуации заключается в следующем: руководство городской больницы уведомило предпринимателей, открывших частный МРТ-кабинет в одном из больничных помещений (в котором, кстати, их силами был проведен капитальный ремонт), что с ними досрочно будет расторгнут договор на аренду. Договор был заключен до 2026 года с прежним руководством горбольницы — возможно, это тоже является одной из причин разногласий, возникших между предпринимателями и нынешним главным врачом Радиком Надыргуловым.
Так или иначе, но сейчас в качестве основной причины выселения им назвали приобретение МРТ-аппарата для городской больницы по федеральной целевой программе. На его покупку из федеральной казны выделяются 105 млн рублей. Отказываться от такого подарка судьбы никто не стал, даже несмотря на всю абсурдность ситуации.
Для чего тратить 105 млн рублей на МРТ-аппарат, если оборудование уже стоит при больнице и работает, в том числе, по госзаказу? Больнице будет сложно содержать аппарат и персонал для него, на это государство не закладывает деньги, задалась справедливым вопросом Альбина Юланова, и. о. директора компании «Медтех», которая заведует МРТ-кабинетом, работающим сейчас в Сибайской горбольнице.
Она добавила, что действующий сейчас МРТ-кабинет, который открыт компанией «Медтех», вполне мог бы обслуживать и до 15 тысяч пациентов по полисам ОМС в год. Сейчас по госквотам к ним направляют всего 2,5 тысячи пациентов, но это далеко не предел возможностей кабинета. В первой половине текущего года, когда сломался аппарат КТ, компания «Медтех» пошла на встречу коллегам из горбольницы и проводила МРТ легких пациентам с подозрением на коронавирус.
Так почему бы не продолжать и дальше такое взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства, зачем закупать новый аппарат при наличии нормально функционирующего специализированного кабинета?
Для такой провинциальной больницы, как Сибайская ЦГБ, где систематически не хватает лекарств и недостаточно медицинского персонала (об этом свидетельствуют постоянные жалобы горожан, публикуемые в социальных сетях) приобретение нового дорогостоящего оборудования — это прямой путь к гигантским долгам и новому потоку жалоб от пациентов в случае если аппарат сломается, а средств на его ремонт не будет. Ни для кого не секрет, что такие проблемы, как острая нехватка медицинского персонала, медикаментов и расходных материалов, а также аварийное состояние помещений характерны для большинства медучреждений. Те же 105 млн рублей, которые должны быть потрачены на покупку нового МРТ-аппарата, в Сибайской ЦГБ есть куда потратить с гораздо большей пользой. Но нет — перераспределение выделенных бюджетных средств невозможно по закону. А вот неэкономное их расходование — это, судя по всему, привычное явление. И это только самая малая часть ожидаемых проблем.
Для наглядности: в распоряжении редакции Mkset есть коллективная жалоба от членов первичной профсоюзной организации Белорецкой ЦРКБ на имя главного врача, в которой они сетуют на урезание дополнительных выплат за выслугу лет и квалификацию, стимулирующих и прочих выплат. Причиной такого положения дел медики называют наличие большой кредиторской задолженности, связанной, в том числе, «с недостаточно обоснованными мероприятиями организационно-управленческого характера со стороны учредителя — Министерства здравоохранения Республики Башкортостан». Речь идет, в частности, и о закупке дорогостоящего оборудования за счет целевых федеральных и региональных средств, но без учета финансовых затрат учреждения при его дальнейшей эксплуатации.
Альбина Юланова не скрывает, что переживает и за сохранность своего аппарата МРТ.
После того, как начался шум в соцсетях и СМИ, в минздраве Башкирии со ссылкой на руководство Сибайской ЦГБ сообщили, что компанию «Медтех», оказывается, никто не собирается выселять, ей якобы просто «предложили переместиться в другое помещение».
— И как они нас хотят переместить? Мы — не спичечный коробок. Если будем разбирать клетку Фарадея, при переезде она не выживет. Один демонтаж стоит 20 млн рублей, — так прокомментировала эту новость Альбина Юланова.
Интересно, что нынешняя попытка выселить частный МРТ-кабинет с арендуемых площадей горбольницы уже не первая. Mksetрассказывал об этом ранее. Когда это происходило в прошлый раз, чиновники отступили.
Когда нас попытались выселить весной 2020 года, мы обращались за защитой в федеральный минздрав. Тогдашний заместитель министра Владимир Уйба, выступая на одном из совещаний, рекомендовал больницам не брать на баланс тяжелое оборудование, а привлекать инвесторов и покупать у них готовую качественную медицинскую услугу в режиме 24/7, вспоминает Альбина Юланова.
Но, похоже, подобные обращения остаются голословными, потому что на уровнях регионов чиновники поступают иначе.
— Для них главное — освоить выделенные федеральные средства, а то, что впоследствии больница станет банкротом, это уже дело десятое, — предполагает Альбина Юланова.
Попытка получить комментарий напрямую у главного врача Сибайской ЦГБ Радика Надыргулова не увенчалась успехом, он традиционно переадресовал журналистов в пресс-службу Минздрава Башкирии.
Узнать мнение представителей минздрава РБ первыми смогли наши коллеги с «Эха Москвы в Уфе».
В пресс-службе Минздрава РБ мне сказали, что это федеральные деньги, которые выделяются по графику больницам. А больницы не имеют права отказаться от покупки этого аппарата, так как средства уже выделены, пояснил журналист Айдар Ахмадиев в радиоэфире.
Очевидно, что у представителей минздрава, готовивших для Москвы заявку на выделение средств для приобретения нового аппарата МРТ в Сибай, точно имелась информация о наличии там исправно работающего МРТ-аппарата, эксплуатация которого не потребует от госбюджета дополнительных миллионных вложений. И тем не менее какой-то чиновник решил включить Сибай в список нуждающихся городов в то время, как в других больницах республики вообще нет ни государственного, ни коммерческого МРТ-аппаратов. Например, такие просьбы звучат в тех же соцсетях от жителей городов Учалы, Давлеканово, очень нужны МРТ-аппараты в ряде государственных клиник Ишимбая, Стерлитамака, Уфы.
Никто не станет отрицать, что система госзакупок очень сложна. Нет сомнений, что она дает сбои, как в данном случае с выделением средств на покупку МРТ-аппарата для Сибайской ЦГБ. Но можно же с учетом всех описанных нами обстоятельств внести коррективы в ситуацию, пока аппарат не доставлен в Сибай, и перераспределить его в пользу более нуждающейся клиники? Или чиновники боятся создать такой прецедент, чтобы не обнаружились в других регионах аналогичные случаи, которыми может заинтересоваться Генеральная прокуратура?..
Мы очень рассчитываем получить официальные ответы на все заданные вопросы и обязательно будем следить за развитием событий.