Мухамадуллин снова забивает, «Салават» снова обыгрывает «Автомобилист»

«Автомобилист» примерно такой же. У клуба достаточный бюджет, приличный подбор игроков, но каждый сезон - сомнительные решения. Три года назад Екатеринбург грозился стать топ-клубом. За это время они только раз дошли до второго раунда и были тогда разбиты как раз «Салаватом».