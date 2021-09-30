Мухамадуллин снова забивает, «Салават» снова обыгрывает «Автомобилист»

Браузер Chrome на Android обновляется примерно каждый месяц и каждый раз хоть и работает, но постоянно с какими-то ненужными и непонятными изменениями интерфейса, которые приходится выключать.
«Автомобилист» примерно такой же. У клуба достаточный бюджет, приличный подбор игроков, но каждый сезон - сомнительные решения. Три года назад Екатеринбург грозился стать топ-клубом. За это время они только раз дошли до второго раунда и были тогда разбиты как раз «Салаватом».
У болельщиков выбора нет. Но почему руководство клуба до сих пор верит в Билла Питерса на посту главного тренера — загадка. В игре никакой явной идеи не видно. С трудом верится, что главный тренер работал в НХЛ и входил в тренерский штаб Канады на Кубке Мира.
В недавнем очном противостоянии уральцы упорно использовали вброс шайбы в зону, несмотря на то, что это не работало. На сей раз поначалу этого компонента было меньше, но к третьему периоду снова начали.
У гостей не худшее расположение 2-2-1 в средней зоне, которое можно представить. Тем не менее, в своей зоне они совсем не понимают друг друга и очень медленны. В последнем меньшинстве они практически стояли до взятия ворот.
А как насчет двух удалений в атаке? Так своей команде «помогли» Станислав Бочаров и Джесси Блэкер и обе свои возможности забросить «юлаевцы» использовали.
Про хоккей «Автомобилиста» потому и хочется сказать, потому что о нем удивительно тяжело говорить. Редкие эпизоды индивидуального мастерства легионеров, подвиги Алексея Василевского в блокировании бросков и очень много количества, не переходящего в качество.
В расширенной статистике мало, что можно отметить. Основное: «Салават» многовато попадал мимо ворот и, во многом за счет смазанной концовки первого периода, не слишком эффективно статистически сыграл в атаке 5 на 5, в третьем периоде около десяти минут не бросал по воротам.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|42
|51
|-9
|CF, %
|45,16%
|54,84%
|-9,68%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|21
|-6
|PDO, %
|95,24%
|104,76%
|-9,52%
|Броски мимо створа
|24
|20
|4
|БВ вообще
|23
|25
|-2
|Доля БВ в общем числе бросков
|48,94%
|55,56%
|-6,62%
|БВ за минуту в атаке
|2,42
|2,60
|-0,18
|Блокшоты за минуту в защите
|1,14
|0,63
|0,51
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|4
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|2
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|5
|1
|БВ защитников
|7
|9
|-2
|Пробросы 5 на 5
|5
|3
|2
|ВВбр после пробросов
|7
|1
|6
|Вход 5 на 5
|23
|17
|6
|Брак при входе 5 на 5
|23
|17
|6
|Эффективные попытки входа, %
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|Вброс 5 на 5
|3
|4
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|11
|-2
|Эффективные попытки вброса, %
|25,00%
|26,67%
|-1,67%
|Использование входа 5 на 5, %
|79,31%
|69,39%
|9,92%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|30
|3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|75
|77
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|44,00%
|38,96%
|5,04%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|12
|-4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|17,39%
|35,29%
|-17,90%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|3
|-3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|20,00%
|-20,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|8
|16
|-8
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|7,41%
|14,95%
|-7,55%
В равенстве команда снова не забросила. Игроков это не слишком волнует. На — очень живой, надо сказать — пресс-конференции Андрей Зубарев веселился и говорил, что если соперник не будет удаляться — они подождут.
«Салават Юлаев» поднял игру на достаточно высокий и качественный уровень. Можно придираться только к мелочам, которые в 10 случаях из 11 не сказались на результате: ненужные удаления, иногда неровное начало, кто-то давно не набирает очки.
Встреча с «Автомобилистом» была своего рода демонстрацией того, что такое современный «Салават»:
Пока это в целом работает. Со «Спартаком» и минским «Динамо» команде пришлось очень несладко, «Северсталь» разобрала тактику и вырвала победу, «Локомотив» тоже начинал здравой плотностью в средней, но в остальных матчах — ощутимая разница по качеству хоккея.
И да, становится даже скучновато смотреть, потому что вызовов мало, потому что мало что надо преодолевать. Можно, впрочем, придумывать интригу — например, противостояние на вбрасываниях двух мастеров, Кадейкина и Патриса Кормье.
Сам Александр называл канадца лучшим центром лиги. Было любопытно посмотреть, как сойдутся номера 78 и 28. По общей статистике у них ничья — каждый выиграл 8 вбрасываний из 14. 3 из 5 очных противостояний выиграл Кадейкин.
Это качество перебивает даже травмы, с которыми клуб столкнулся неожиданно рано. Сейчас на больничном нападающие Артем Пименов, Алексей Пустозеров и Степан Санников и защитники Динар Хафизуллин и Филип Ларсен.
Строго говоря, в этом списке нет людей, без которых «Салават» развалился бы. Если бы команда потеряла Теему Хартикайнена и Александра Кадейкина, игра бы мгновенно просела — эти двое определяют игру топ-6.
Даже отсутствие Филипа Ларсена незаметно. Настолько четко его заменил как в первой паре, так и в большинстве Шакир Мухамадуллин. 19-летний воспитанник уфимской школы снова сорвал овации стадиона — забросил в большинстве.
Это уже вторая шайба рослого (193 см) игрока обороны за три матча. Питерская так же была в положении 5 на 4. Обе важны по-своему. Предыдущий гол укрепил преимущество (2:0), вчерашняя же шайба открыла счет.
Стоит отметить, что гол породили действия всей спецбригады, несмотря на то, что очки могут набрать не более трех хоккеистов: изначально Хартикайнен и Тихонов вступили в борьбу за воротами, уже потом Маннинен получил шайбу и они с Гранлундом и Шакиром нарисовали треугольник.
Мухамадуллин ждал паса, он размахнулся в момент передачи и мощно бросил низом. Номер 85 это умеет — когда он забивал СКА, шайба летела со скоростью 147,06 км/ч и стала третьим самым быстрым броском минувшей игровой недели.
Шакира совершенно точно с нетерпением ждут в тренерском лагере «Нью-Джерси», задрафтовавшем его под номером 20 в первом раунде прошлогоднего драфта. Зато пока с ним опытом делится Григорий Панин:
— Сегодня перед тем, как он забил гол, я сказал ему — «Муха, сейчас у тебя будет линия, свободные руки. Не думай о передаче куда-то, а бросай». Он потом пришел, сказал «спасибо».
Ларсену будет непросто отвоевать себе место в составе. Пожалуй, настало время использовать лучшие качества датчанина во второй спецбригаде и с другими партнерами.
Роспотребнадзор оштрафовал клуб на 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер. Эксперты организации проверили очень тщательную проверку вплоть до вещества, которым обрабатывается прилавок точки продажи мерча. Все нарушения уже устранены.
Насколько нам известно, представители организации присутствовали и на встрече с «Автомобилистом», чтобы самостоятельно сосчитать зрителей. Матч согласно протоколу якобы посетили 950 человек — на деле, конечно, в разы больше.
Григорий Панин не удаляется подряд восемь игр. Капитан командыне допускает малых штрафов с прошлого сезона. Это повторение личного рекорда на уровне «регулярок» (так же 8 в 15/16). С учетом плей-офф достижение составляет 11 встреч (сезон 09/10, 8 игр в плей-офф).
Одноклубники подарили Андрею Зубареву не только бурек лучшему игроку матча, но и каску с ключом — шутка о том, что защитник выложил серию критических Инстаграм Сторис о состоянии душевых и раздевалок на арене КХЛ, а в Уфе уже сам поработал инструментом.
Номер 28 даже пришел с атрибутами на пресс-конференцию.