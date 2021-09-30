Электрокар Audi e-tron Sportback протестировали в Нижнем Новгороде

Отмечается, что новый электроспорткар Audi e-tron Sportback очень заинтересовал гостей центра. Модель поступила в серийное производство еще в минувшем году, но на российский рынок вышла только в 2021-м. Пока в нашей стране будет немного этих автомобилей, например, в Нижний Новгород до Нового года прибудет всего 5, и 2 уже в резерве. Машина способна двигаться со скоростью до 200 км/час и набирает сотню за 5,7 секунды. В базовой комплектации e-tron Sportback стоит от 6,7 млн рублей.