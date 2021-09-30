Два Audi лучше одного: выгода до 12% в Газпромбанк Автолизинге

На российском рынке Audi A6 предлагается на выбор с тремя бензиновыми и двумя дизельными моторами мощностью 190-340 л. с. (450 л. с. в версии S6) по цене от 3 940 000 руб. Газпромбанк Автолизинг предоставит автомобиль Audi с максимальной выгодой, рассчитав одну из нескольких программ — с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или минимальной переплатой. Так, за счет обеспечиваемой производителем и лизинговой компанией суммарной выгоды (в том числе за счет трейд-ин) можно приобрести седан Audi A6 40 TDI S tronic в стандартном исполнении Audi A6 40 TDI S tronic с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 30 289 руб. Для этого необходимо заключить договор на 5 лет и внести 49% от стоимости предмета лизинга.