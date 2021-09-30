mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст

30 сентября 2021, 11:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Правительство России отказалось преобразовать пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию.

В результате пенсионной реформы в 2017 году возраст выхода на пенсию повысили, мотивируя тем, что денег в Пенсионном фонде на всех не хватит. Обострение этого вопроса наступает с завидной регулярностью — каждый избирательный цикл.

Власти России мотивируют необходимость этой реформы тем, что денег в Пенсионном фонде мало, поэтому формально сокращение получателей из него денег — удачное решение. При этом за полгода 2021-го население страны убавилось больше, чем на 500 тыс. человек. Таких темпов убыли в России не было с конца 90-х, а до конца года еще несколько месяцев и пик очередной волны коронавируса.

По словам профессора финансового университета при правительстве РФ, члена экспертного совета правительства по пенсионной реформе Александра Сафонова, для ситуации важнее баланс тех, кто платит взносы в пенсионный фонд, и тех, кто на основе этих взносов получает выплаты. Кроме того, у сторонников пенсионной реформы есть достаточно аргументов в ее пользу — например, на рынке труда не хватает кадров, и предпенсионеры могут закрыть эту брешь. Кроме того, повышая пенсионный возраст, Владимир Путин пообещал, что средняя пенсия вырастет до 20 тыс. руб. в 2024 году.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Пенсионеры#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48