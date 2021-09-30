Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст

По словам профессора финансового университета при правительстве РФ, члена экспертного совета правительства по пенсионной реформе Александра Сафонова, для ситуации важнее баланс тех, кто платит взносы в пенсионный фонд, и тех, кто на основе этих взносов получает выплаты. Кроме того, у сторонников пенсионной реформы есть достаточно аргументов в ее пользу — например, на рынке труда не хватает кадров, и предпенсионеры могут закрыть эту брешь. Кроме того, повышая пенсионный возраст, Владимир Путин пообещал, что средняя пенсия вырастет до 20 тыс. руб. в 2024 году.