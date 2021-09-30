Члены КПРФ сомневаются в честности итогов выборов в Ивановской области

В течение нескольких лет на посту главы региона Воскресенский ничем особенно не проявил себя. Но при этом он запомнится как руководитель субъекта, в котором ввели одни из самых жестких ограничений против COVID-19. Так, туристы в Ивановскую область могли въехать лишь с сертификатом о вакцинации или справкой о недавно перенесенном ковиде. Помимо этого, иногородние отдыхающие были вынуждены пребывать на двухнедельном карантине.