Бизнес-омбудсмен Минеева: Канал коммуникации "бизнес - власть" четко действует

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице Минеева, “бизнес превентивно рассматривает возможность новой волны, от нее никто не застрахован”. Но, как подчеркнула бизнес-омбудсмен, у предпринимательского сообщества есть опыт, новые инструменты и навыки стратегического видения. В пандемию мало кому удалось собрать подушку безопасности. Именно в связи с этим по сей день есть запрос на льготное кредитование.