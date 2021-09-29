Жену рэпера Моргенштерна из Уфы захейтили подписчики за фразу «я миллионерша»

Причиной шквала напоминаний, «кто в доме хозяин», в адрес Дилары Зиннатулиной стало её шуточное сообщение о том, что из-за отсутствия горячей воды дома девушка, которая является миллионершей, едет мыться в спортзал. Богатые тоже плачут. Не прошло и месяца со свадьбы молодой пары, как остро стал вопрос семейного бюджета, однако не перед самими молодоженами, а перед их многомиллионной армией подписчиков.
Однако подписчики пассаж молодой жены не оценили и поспешили напомнить ей, что миллионером является её муж, который и сколотил их уже семейное состояние.
Новоиспеченная жена скандально известного рэпера в ответ продемонстрировала в ответ свое чувство юмора и заявила, что называть Алишера обычным миллионером — оскорбление, и напомнила, что и на её личных счетах денег предостаточно. Что не вызывает сомнений, ведь у девушки несколько миллионов подписчиков, много контрактов на рекламу в ее соцсетях, плюс ко всему она из весьма обеспеченной семьи.
Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю.Дилара Зиннатулина