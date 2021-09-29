Жену рэпера Моргенштерна из Уфы захейтили подписчики за фразу «я миллионерша»

Новоиспеченная жена скандально известного рэпера в ответ продемонстрировала в ответ свое чувство юмора и заявила, что называть Алишера обычным миллионером — оскорбление, и напомнила, что и на её личных счетах денег предостаточно. Что не вызывает сомнений, ведь у девушки несколько миллионов подписчиков, много контрактов на рекламу в ее соцсетях, плюс ко всему она из весьма обеспеченной семьи.